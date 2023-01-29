В Уфе горят два жилых дома

Сегодня днем в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что по ул. Кисловодской в Уфе горят два жилых бревенчатых дома 5х7 и 7х8 метров по всей площади.

На месте работают силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В виду плотной застройки имеется угроза распространения огня на соседние строения.

Проводится тушение пожара. К ликвидации привлечено 25 человек и 7 единиц техники.

Предварительно, имеется один пострадавший, он осматривается врачами.

Причина пожара устанавливается.