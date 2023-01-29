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Вчера, 16:22

В Уфе горят два жилых дома

Сегодня днем в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что по ул. Кисловодской в Уфе горят два жилых бревенчатых дома 5х7 и 7х8 метров по всей площади.

На месте работают силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. В виду плотной застройки имеется угроза распространения огня на соседние строения. 

Проводится тушение пожара. К ликвидации привлечено 25 человек и 7 единиц техники. 
Предварительно, имеется один пострадавший, он осматривается врачами. 

Причина пожара устанавливается.

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