За покушение на сбыт крупной партии наркотиков уфимца приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Сотрудники УФСБ России по Башкирии выявили и пресекли преступную деятельность 33-летнего мужчины, планировавшего сбыть наркотики на территории Уфы и Уфимского района.

«Установлено, что злоумышленник через Telegram получал сведения о тайниках-закладках наркотических средств на территории районов республики. Изъятые наркотики он привозил на съемную квартиру, упаковывал в мелкие партии, которые планировал распространить на территории города и Уфимского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по месту жительства злоумышленника изъяты более 300 грамм N-метилэфедрона и более 130 грамм мефедрона», — проинформировали «Башинформ» в пресс-службе УФСБ по РБ.

Приговором Октябрьского районного суда уфимец признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с назначением наказания в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.