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Вчера, 10:57

В Башкирии работник школьной столовой подозревается в ложном минировании учебного заведения

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по РБ раскрыли серию ложных сообщений об актах терроризма в одной из местных школ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в декабре прошлого года на электронный почтовый адрес одного из образовательных учреждений Стерлитамака пришли четыре письма с угрозами.

«Для проверки каждого сообщения в школу выезжали полиция и другие экстренные службы, которые установили, что угрозы не имеют под собой оснований. По этим фактам были возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма», — пояснили «Башинформу» в ведомстве.

Стражи порядка установили подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 25-летний житель Стерлитамакского района, работающий в столовой этой же школы. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что отправлял ложные сообщения из хулиганских побуждений.

«Ему будет назначена судебно-психологическая экспертиза. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Статья 207 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет», — проинформировали в МВД по РБ.

Автор:Дарья Субботина
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