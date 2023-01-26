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Вчера, 12:55

В Башкирии разыскивают автомобилиста, сбившего 13-летнюю уфимку

ГИБДД Уфы
Фото:ГИБДД Уфы

В Башкирии идет розыск водителя, который допустил наезд на 13-летнюю девочку и скрылся с места событий. Об этом сообщает ГИБДД Уфы.

Инцидент произошел накануне 24 января во дворе дома по улице Торговый проспект, 27 Уфы. Ребенок в результате ДТП получила несколько ушибов — по информации полиции, сейчас она находится дома.

Как подчеркнули в столичной госавтоинспекции, всех очевидцев или тех, кто может располагать информацией об автомобиле, просят позвонить по телефонам 8-967-453-61-15 и 8-987-103-79-09. В ведомстве гарантировали полную конфиденциальность.

Также полиция опубликовала видео ДТП с уличной видеокамеры наблюдения.

Видео:ГИБДД Уфы
Автор:Иван Вавилов
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