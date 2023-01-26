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Вчера, 11:45

В Башкирии без ведома владельца продали цветочный павильон

архив
Фото:архив

В Башкирии сотрудники службы по благоустройству Советского района Уфы незаконно продали цветочный павильон по улице Менделеева без ведома и согласия его владельца. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Как удалось выяснить в ходе следствия, прошлой весной предпринимателю предложили покрасить торговое место в более соответствующий архитектурному облику цвет.

По данным прокуратуры РБ, на время выполнения работ объект переместили на территорию МБУ, а затем неустановленные лица из числа руководства организации продали павильон за 95 тысяч рублей. Обнаружив исчезновение киоска, хозяин обратился в правоохранительные органы.

Отмечается, что все это время пострадавший продолжал платить за аренду магазина. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий.

«Организован комплекс следственных действий с целью установления лиц, осуществивших незаконную продажу имущества, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям должностных лиц учреждения будет дана правовая оценка», — пояснили в Следкоме Башкирии.
Автор:Иван Вавилов
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