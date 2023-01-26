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Вчера, 15:23

Экс-руководитель следственного отдела СКР по Башкирии обвиняется в посредничестве во взяточничестве

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 38-летнего Вадима С., обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия мужчине предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, выраженном в получении от своего знакомого денег в размере 2 млн рублей для передачи их в качестве взятки должностным лицам органов внутренних дел.

«Ходатайство следователь мотивировал тем, что обвиняемый долгое время проходил службу на руководящих должностях в системе органов следственного управления и может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем использования знакомств в правоохранительных органах», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. 

Суд удовлетворил ходатайство, постановив избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 марта 2023 года. Постановление в законную силу пока не вступило.

Как выяснил «Башинформ», Вадим С. в органах СКР работал с 2008 года. Он прошел трудовой путь от рядового следователя до руководителя следственного отдела и был награжден медалью «300 лет первой следственной канцелярии», знаком отличия «За службу закону» и благодарностью за участие в конкурсе «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» в номинации «Лучший сотрудник отдела процессуального контроля». По некоторым данным, в органах следствия он длительное время не работает.

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