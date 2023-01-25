В Уфе столкнулись пассажирский автобус и две легковушки: пострадал один человек

На 1 км автодороги Уфа - Оренбург днем 25 января произошла массовая авария с участием пассажирского транспорта. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, по предварительным данным, столкнулись «ВАЗ-2104», пассажирский автобус «Некст» и «Киа Рио». В аварии пассажир «Киа» с травмами был госпитализирован. Известно, что автобус двигался по маршруту 129к «Ледовый дворец — Бузовьязы», в салоне находились 18 пассажиров, из них никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС по РБ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.