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Вчера, 16:41

Премьер-министр Башкирии ознакомился с планами развития завода «Авангард»

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров побывал на стерлитамакском заводе «Авангард». Он ознакомился с деятельностью завода, осмотрел цех прессования малогабаритных изделий и производство инженерных боеприпасов, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В сентябре 2022 года Глава Башкирии Радий Хабиров провел здесь совещание, по итогам которого дал поручения по дальнейшему развитию предприятия, 11 из которых уже исполнены. Проведена большая работа по привлечению квалифицированных кадров. С начала 2023 года численность работников предприятия увеличилась более чем на 10%. Ежемесячно порядка 70 человек принимаются на рабочие специальности.  

ФКП «Авангард» подготовило стратегию развития до 2030 года. В рамках поддержки правительством РФ и субсидирования затрат предприятие активно ведет реконструкцию и строительство дополнительных производственных площадок, обновляет оборудование, ремонтирует здания. До конца 2025 года планируется восстановить производство нитрации и варки нитроэфиров, что позволит не зависеть от поставщиков сырья.

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