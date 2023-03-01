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Сегодня, 13:01

В правительстве РФ обсудили замену инвестиционного налогового вычета

В правительстве России обсудили замену инвестиционного налогового вычета. Власти считают, что на данный инструмент нет значимого спроса. Его предлагается заменить другим вычетом — проектным, но действующая схема продолжит работать до 2024 года. 

Комиссии Госсовета «Инвестиции» и «Экономика и финансы» обсудили с регионами развитие механизма инвестиционного налогового вычета, сообщили в пресс-службе федерального кабмина. Он работает следующим образом — инвесторы запрашивают ИНВ, а для компенсации выпадающих доходов федеральный бюджет направляет регионам компенсацию. 

В 2022 году бизнес воспользовался ИНВ в 19 регионах. Объем вычетов составил 27 млрд руб. при общем объеме инвестиций в стране 30 трлн руб.

 «Это  говорит о том, что на механизм нет значимого спроса. Задача – сделать так, чтобы на 1 рубль финансовой поддержки приходилось до 20 рублей инвестиций, - сказал вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов. — Это можно сделать, если перейти к кредитной схеме. Для компенсации выпадающих доходов регионы смогут взять беспроцентный заём. А погасить кредит регион сможет за счёт прибыли и налогов, которые поступят после запуска инвестиционного проекта». 

По словам вице-премьера, действующий механизм ИНВ продолжит работу до конца 2024 года. 

На заседании было предложено предоставлять вычет инвестиционным проектам, которые включены в единый реестр Казначейства и заключили соглашение о взаимных обязательствах с регионом.

«В текущих условиях необходимо сконцентрировать механизм вычета на задачах перестройки экономики, сделать акцент не на отраслях, а на конкретных проектах. Предлагаем зафиксировать единые критерии применения ИНВ, установить срок действия вычета в пять лет. При этом ставка налога на прибыль для применивших “проектный” вычет компаний не может превышать 5%», – заявил министр экономического развития Максим Решетников.

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