Полезная цифра: как цифровые технологии решают в Башкирии проблемы с транспортом и ЖКХ?

С точки зрения обывателя, цифровизация нашей жизни связана, прежде всего, с интернетом дома и в мобильном телефоне, способным обеспечивать надежную связь и быструю передачу файлов и сообщений. Вместе с тем сейчас цифровые технологии, способные собирать, передавать и обрабатывать большие объемы различных данных, позволяют решать сложнейшие вопросы городской коммунальной и транспортной инфраструктуры, которые совсем недавно казались просто неразрешимыми. В ситуации разбирался «Башинформ».

С точностью до копейки

Зимой в 2020–2021 годах жители Уфы и ряда других городов Башкирии столкнулись с массовым завышением счетов за услуги центрального отопления, что вызвало целую волну социальных протестов и обращений во все инстанции.

Анализ ситуации показал, что большинство проблем с правильным начислением платы за центральное отопление может решить система автоматизированного учета потребления тепла в многоквартирных домах.

Очень важную роль здесь сыграла недавняя установка оборудования удаленного онлайн-контроля на более чем 3 тысячах общедомовых теплосчетчиках многоквартирных домов Уфы. Доступ к их показаниям в режиме реального времени получили не только управляющие компании, но и старшие по домам, что резко повысило точность и прозрачность расчетов.

Удаленное снятие показаний дает сразу несколько важных плюсов. Во-первых, полностью исключается так называемый человеческий фактор — ошибки или задержки в снятии и передаче данных общедомовых теплосчетчиков. Во-вторых, управляющие компании и жильцы могут контролировать подачу тепла в дома в режиме реального времени. И если уровень потребления неожиданно пойдет вверх без сильных морозов, значит, произошла либо поломка счетчика, либо проблема возникла в работе каких-то внутридомовых систем. Быстрый поиск и устранение неисправностей позволит избежать ненужных переплат за тепло.

Во многом благодаря предпринятым мерам, в ноябре–декабре 2021 года совокупная экономия жителей Уфы на плате за тепло по сравнению с тем же периодом 2020 года составила 353 миллиона рублей. Также был зафиксирован резкий спад обращений жителей по системе «Инцидент». Если в январе 2021 года их поступило 1532, то в январе 2022-го — всего 77.

Средство от пробок

Цифровизация способна не только обеспечивать контроль в системе ЖКХ, но и решать вопрос оптимизации транспортных потоков, выходящий на первый план во всех перегруженных автомобилями мегаполисах. Для этого в Уфе и Уфимской агломерации внедряется автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), способная изменять режим работы светофоров и регулировать транспортные потоки в зависимости от текущей дорожной обстановки. Как показывает мировой опыт, АСУДД позволяет увеличивать пропускную способность охваченных ею дорог от 15 до 30%, уменьшать пробки и тем самым существенно сокращать объем вредных выбросов в атмосферу.

Первым этапом внедрения интеллектуальной АСУДД в Уфе стала установка детекторов контроля транспортного потока на нескольких перекрестках улицы Заки Валиди, а также участке улицы Цюрупы от Пушкина до Заки Валиди.

В рамках создания «умной» АСУДД на наиболее оживленных перекрестках Уфы планируется установить детекторы транспортного потока, способные по данным видеокамер анализировать ситуацию на дорогах шириной до 4 полос, днем и ночью передавая точную информацию о количестве проходящих машин. В менее ответственных местах предполагается устанавливать более дешевые детекторы, использующие инфракрасные датчики.

В Уфе на главных перекрестках уже установили 50 интеллектуальных светофоров, в этом году их число вырастет ещё на 51. Они определяют плотность трафика, скорость движения и самостоятельно задают алгоритм переключения сигналов. Завершающим этапом проекта должна стать закупка специальных программно-вычислительных комплексов, способных на основе текущих данных транспортного потока определять оптимальные режимы работы большинства городских светофоров, а при необходимости — моделировать дорожную ситуацию, выбирая лучший режим.

«Надеюсь, что вся совокупность мер, которые мы принимаем для обеспечения безопасности дорожного движения, позволит навести порядок на дорогах республики – улучшить дорожное движение в крупных городах, сократить число пробок, регулировать график и интервал движения общественного транспорта, – отметил Радий Хабиров. – Именно в этой сфере поступает много обращений и жалоб от наших жителей».

Спутниковый контроль

В последние годы в Уфе особое внимание уделяется вопросам цифровизации работы муниципалитета. Речь идет о развитии на официальном сайте столичной мэрии сервисов информирования и взаимодействия с гражданами. В настоящее время на сайте создан раздел «Уфа интерактивная», куда вошли сервисы «Ямочный ремонт», «Уфа снежная», «Пассажирский транспорт онлайн», «Ремонт дорог», «Уфа чистая», «Сообщи о бездомной собаке», «Паводок 2.0». С помощью этих сервисов горожане могут не только получать нужную им информацию, но и обратиться в муниципалитет с жалобами и заявками.

Для обеспечения работы этих и других электронных сервисов создается инфраструктура автоматизированного контроля и сбора данных в самых разных отраслях городского хозяйства.

К примеру, очень важную роль играет созданная в Уфе навигационно-информационная система мониторинга транспортных средств: программа может отслеживать движение более 10000 единиц различного транспорта, включая школьные автобусы, коммунальную технику и общественный транспорт.

Зайдя на страницу «Пассажирский транспорт онлайн», можно увидеть, как движется нужный маршрут и спланировать свои действия. Информация о движении доступна и на электронных табло «умных» остановок, которых в начале этого года в городе было уже свыше 140.

Цифровизация также позволяет эффективно контролировать работу коммунального комплекса. К примеру, в Уфе действует программа контроля работы коммунальных служб на основе сигналов датчиков ГЛОНАСС.

В основе сервиса лежит электронная карта города, на которой нанесены участки, закрепленные за той или иной единицей техники. Если трактор прошелся по всей территории закрепленного за ним двора, на электронной карте она окрашивается в зеленый цвет, если же работа была выполнена с нарушениями или не выполнена совсем, участок будет окрашен красным. Таким образом, можно дистанционно следить за уборкой улиц и дворов от снега, посыпанием проезжей части реагентами и песком, поливанием улиц и так далее.

Система позволяет контролировать работу даже отдельных сотрудников коммунальных служб. К примеру, проверять посещение сантехниками адресов по полученным заявкам, уборку территорий дворниками и формировать аналитические отчеты о проделанной работе на основе контроля перемещений всех обслуживающих жилфонд специалистов ЖЭУ за рабочий день. Для этого на сотовые телефоны сотрудников, имеющих функцию спутниковой навигации, устанавливается специальная программа, передающая сигнал о перемещении владельца в диспетчерский центр, а при отсутствии таких аппаратов работнику может выдаваться специальный трекер с датчиком ГЛОНАСС.