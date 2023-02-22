В Башкирии должник по налогам и кредитам лишился своего внедорожника Toyota Land Cruiser

Житель Уфимского района за долги по налогам и кредитам лишился дорогого внедорожника. Мужчина не оплатил транспортный налог на сумму более 70 тысяч рублей, кредитную задолженность в размере порядка 1 млн рублей, а также сумму исполнительского сбора.

Судебные приставы установили имущество, принадлежащее должнику на праве собственности, — внедорожник Toyota Land Cruiser. Иномарку изъяли и поместили на специализированную стоянку.

«В случае если должник в кратчайший срок не примет мер к уплате обязательных платежей в бюджет, а также кредитной задолженности автотранспортное средство будет оценено и передано на принудительную реализацию с электронных торгов», — сообщили в службе судебных приставов РБ.

С начала текущего года должностными лицами Уфимского районного подразделения ГУФССП России по РБ уже наложено 49 арестов на имущество граждан и юридических лиц, имеющих различные неисполненные судебные решения на сумму порядка 47 млн рублей.