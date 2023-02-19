Премьер-министр Башкирии посетил социальные объекты Сибая и Баймакского района

Андрей Назаров в рамках своей поездки в Сибай посетил клинико-диагностический инфекционный центр «Зауралье». Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр осмотрел корпус педиатрического отделения: побывал в палатах, пообщался с пациентами и медицинским персоналом.

- Инфекционный госпиталь в Сибае имеет огромное значение. В нем проходят лечение не только жители города, но и всего башкирского Зауралья, а здесь проживет более 300 тысяч человек. Новый центр работает почти год. Необходимо знать, как оценивают его медперсонал и пациенты, — сказал Андрей Назаров.

Инфекционный центр «Зауралье» стал четвертым по счету, возведенным в Башкортостане с начала пандемии. Строительство началось в декабре 2021 года, а уже в марте 2022 года состоялось его открытие. В центре 40 палат круглосуточного пребывания и 10 реанимационных боксов, при максимальной загрузке возможно разместить 230 пациентов. Здесь есть отделения дезинфекции и диагностики, лаборатория, аптека, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопический кабинет, диспетчерская, а также кислородная станция, котельная, пункт обработки санитарного автотранспорта, очистные сооружения и дизельная электростанция.

Со дня открытия нового здания в центре «Зауралье» прошли лечение почти 1200 пациентов, более половины из них — жители районов.

Помещения инфекционного центра вне эпидемии могут использоваться под лечение других заболеваний неинфекционного профиля. За счет особенностей проекта каждый корпус («луч») может функционировать изолированно от других. Это позволяет эффективно использовать стационар в зависимости от потребностей.

Сейчас в инфекционном центре «Зауралье», помимо инфекционных отделений, работает педиатрическое отделение для лечения соматических заболеваний. По словам главного врача центра Радика Надыргулова, это очень удобно: после лечения в инфекционном корпусе маленьких пациентов можно долечивать в отделении педиатрии.

- Вы делаете большое дело. Важно чтобы и для пациентов, и для сотрудников центра создавались лучшие условия. Поэтому прошу любые возникающие вопросы решать в кратчайшие сроки, — сказал Андрей Назаров.

В этот же день председатель правительства проинспектировал ход строительства школы на 375 мест в селе Старый Сибай Баймакского района. Работы на объекте вышли на финишную прямую. Премьер-министр поручил завершить их в ближайшее время, чтобы юные жители села смогли сесть за парты в новой школе уже в текущем учебном году.