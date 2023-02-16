Работодателям Башкирии выделены 500 млн рублей на возмещение мероприятий по охране труда

В 2022 году работодателям Башкирии направлены 500 млн рублей на возмещение мероприятий по охране труда, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по региону.

«Сейчас мы начинаем новую кампанию по приему документов на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Прием заявлений ежегодно ведется до 1 августа», — рассказали «Башинформу» в пресс-службе регионального отделения Фонда.

В частности, работодатели могут направить на мероприятия по предупреждению профессиональных рисков от 20 до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

В прошлом году больше всего средств от общего объема финансирования, или 137 млн рублей работодатели направили на проведение обязательных периодических медосмотров работников. Диспансеризация важна тем, что помогает выявить серьезные заболевания у работников на ранних стадиях и предотвратить негативные последствия.

Между тем ежегодно растет интерес к относительно новой мере по сохранению здоровья человека труда. Речь идет санаторно-курортном лечении работников-предпенсионеров. В этом случае сумма, направляемая на предупредительные меры, может быть увеличена до 30 процентов - вместо привычных 20 процентов. Работодатели направили на эту меру 126 млн рублей.

Санаторно-курортное лечение получили также те, кто занят на работах с вредными и опасными производственными факторами. На эту превентивную меру работодатели Башкирии направили 66 млн руб.

Кроме этого, предприятиями и организациями были закуплены средства индивидуальной защиты, проведена специальная оценка условий труда, а также реализованы мероприятия по предупреждению COVID-19 и другие. Работодатели могут самостоятельно решать, на что им наиболее целесообразно тратить целевые средства и в каких объемах.

«После выполнения всех заявленных предупредительных мер, до 15 декабря этого года работодателям необходимо предоставить документы, подтверждающие расходы. Быстрее и удобнее их можно направить через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru как самостоятельно через „Личный кабинет“, так и через законного представителя по доверенности», — подытожили в региональном отделении Социального фонда.