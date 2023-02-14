Промышленности Башкирии выделено 500 млн рублей на компенсацию затрат на перевозки

Объем компенсаций промпредприятиям Башкирии на транспортировку продукции увеличен с 300 до 500 млн рублей, сообщил премьер-министр Андрей Назаров на совещании в правительстве, где обсуждались новые меры поддержки федерального центра.

Кроме того, с 80% до 100% увеличен максимальный размер компенсации расходов на перевозку продукции лесопромышленного комплекса. Эти решения приняты в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Премьер-министр поручил минпрому и минВЭС довести эту информацию до всех профильных предприятий, которые могут нуждаться в такой поддержке.

МинЖКХ республики поручено обеспечить освоение средств, которые поступят на реализацию проектов - победителей VII дополнительного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (435 млн руб.).

«В целом необходимо активно популяризировать такие конкурсы среди наших муниципалитетов, повышать их вовлеченность в федеральные проекты. Эта работа должна вестись министерством на системной основе», - сказал премьер-министр.