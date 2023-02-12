Максим Решетников и Радий Хабиров обсудили вопросы экономического развития Башкортостана

11 февраля в Центре управления республикой состоялась встреча министра экономического развития России Максима Решетникова и Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Руководитель региона выразил признательность за эффективную совместную работу.

«Уважаемый Максим Геннадьевич! Благодарю вас за то, что нашли возможность посетить республику. В рамках рабочей программы мы постарались показать наши точки роста, рассмотреть актуальные вопросы, которые требуют совместных решений, – отметил Радий Хабиров. – Важно, что у нас налажено тесное взаимодействие с командой Минэкономразвития России, и мы очень признательны за широкий инструментарий механизмов, которые способствуют развитию региона. Стараемся максимально их использовать».

Министр экономического развития России высоко оценил деятельность региональных властей по обеспечению стабильности в ключевых отраслях.

«Для нас важен опыт Башкортостана в реализации тех проектов, на которые мы сегодня делаем ставку и предлагаем различные стимулирующие меры, – сказал Максим Решетников. – При этом вы оперативно дополняете федеральные программы своими решениями, которые отражают конкретные потребности республики. Ваша продуктивная работа в этой части вызывает уважение».

На базе Центра управления республикой министр экономического развития России и Глава Башкортостана также провели рабочее совещание по актуальным вопросам развития региона. Радий Хабиров отметил большой вклад Максима Решетникова в поддержку региональных инициатив и предложений на федеральном уровне.