На создание беспилотников в Башкирии выделят 190 млн рублей

В Башкирии на создание беспилотных летательных аппаратов в 2023 году выделят 190 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. В частности, эти средства пойдут на гранты производителям дронов для покупки сырья и комплектующих.

«Наш большой помощник — Центр содействия инновациям. Мы создавали его в рамках 3-го пакета антикризисных мер. И это было верное решение. ЦСИ успешно продвигает идеи наших разработчиков, координирует их взаимодействие с предприятиями. В 2022 году Фонд содействия инновациям поддержал 120 разработчиков Башкортостана на 328 млн рублей», — рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ — руководитель минпромэнерго региона Александр Шельдяев.

Отмечается, что республиканские представители отрасли смогут пополнить оборотные средства за счет регфонда.