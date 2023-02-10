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Сегодня, 16:29

Башкирским аграриям одобрили 130 заявок на льготные кредиты

Минсельхоз России одобрил башкирским агропредприятиям первые 130 заявок на льготные краткосрочные кредиты общим объемом 5,7 млрд рублей. Региону уже выделили 400 млн руб. из федерального бюджета на эти цели, средства доведены до заявителей, сообщили в минсельхозе Башкирии. В ведомстве полагают, что в этом году республиканские аграрии смогут привлечь около 10 млрд руб. краткосрочных льготных кредитов. 

Льготное кредитование стало одним из главных инструментов пополнения оборотных средств при подготовке и проведении весенних полевых работ. По данным аграрного ведомства, нынешней весной в регионе планируется засеять различными культурами 2,9 млн га — на 3,2 тыс. га больше пашни 2022 года.

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