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Вчера, 19:55

Власти Уфы распорядились грамотно распределить дорожный трафик во время ремонта Шакшинского моста

Власти Уфы распорядились грамотно распределить автомобильный трафик во время ремонта Шакшинского моста. Вопрос предстоящего капремонта путепровода обсуждался сегодня в рамках рабочего совещания в администрации города.

Как отметил первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников, мостовое сооружение обеспечивает выход автотранспорта из северных микрорайонов Уфы к федеральной трассе М-5 «Урал» и является важной транспортной артерией башкирской столицы. Ежедневно в сутки по нему проезжает несколько десятков тысяч автомобилей и в период его капремонта одной из главных задач городских служб — это обеспечить бесперебойную работу транспортных средств и пассажиропотока.

Предполагается, что при реализации такого масштабного проекта с частичным перекрытием проезжей части моста возможны затруднения движения автотранспорта. В связи с этим на время дорожно-строительных работ часть водителей временно могут отказаться от передвижения на собственном автомобиле и пересесть на общественный транспорт, в том числе пользоваться городской электричкой, а садоводы — речными переправами.

Также обсуждался вопрос заезда в город грузовых автомобилей в период капитального ремонта сооружения через федеральную трассу М-5 Самара - Уфа - Челябинск — Нагаевское шоссе - улица Пугачева.

Сергей Кожевников поручил городским службам детально проработать вышеперечисленные вопросы и составить четкий план с указанием сроков и хода реализации всех процессов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что к строительно-монтажным работам на Шакшинском мосту планируется приступить уже этой весной и реализовать проект в течение ближайших двух лет.

В настоящее время введённый в эксплуатацию в 1984 году действующий автодорожный Шакшинский мост находится в предаварийном состоянии. Благодаря усилиям руководства республики и города данный объект удалось включить в федеральную программу «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Автор:Альфия Аглиуллина
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