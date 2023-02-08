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Сегодня, 17:43

В Башкирии на поддержку фермеров выделили более 1,1 млрд рублей

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Фермерам Башкирии за последние 4 года выделили более 1 млрд 108 млн рублей средств по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», сообщает правительство региона.

В частности, на эти средства удалось создать 272 новых КФХ, поддержать 82 сельхозкооператива и вовлечь в сферу потребкооперации 7,8 тыс. новых участников.

«Господдержка — это серьезный стимул для развития малых форм хозяйствования на селе. Неспроста их доля в производстве продукции АПК растет. Так, фермеры сегодня производят 18% валовой сельхозпродукции в регионе, а валовая выручка сельхозкооперативов в 2022 году составила около 2,5 млрд руб.», — прокомментировал заместитель премьер-министра правительства республики — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Ранее «Башинформ» писал, что на поддержку племенного животноводства в регионе выделят 165 млн руб. субсидий.

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