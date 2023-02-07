В Башкирии доля семей, получивших соцподдержку, достигла почти 80% от поставленных на учет граждан

Республика должна выполнить взятые на себя социальные обязательства, особенно в части обеспечения земельными участками или денежными субсидиями многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сегодня на коллегии министерства земельных и имущественных отношений заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Доля семей, получивших поддержку, в прошлом году достигла почти 80% от общего числа поставленных на учет граждан.

«В прошлом году выдали 1430 сертификатов, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году, когда их было выдано 400. Это очень хороший результат. Важно продолжать работу в этом направлении — помогать муниципалитетам в формировании бесплатных земельных участков, увеличивать число семей, воспользовавшихся альтернативной мерой поддержки», — подчеркнул Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что положено в Башкирии семьям с детьми в 2023 году.

Глава региона отметил, что 2023 год будет таким же сложным и потребует от всех напряженной, слаженной работы. По его словам, земельный и имущественный комплексы — важнейшее достояние, мощный ресурс, который должен работать на благо республики, помогать развивать экономику, решать многие социальные задачи.