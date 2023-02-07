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Вчера, 15:21

Народный фронт и ФНС открывают в регионах России центры решения проблем с Единым налоговым счетом

Внедрение с 1 января этого года новой системы уплаты налогов вызывает много вопросов у предпринимателей и организаций. Чтобы помочь людям, столкнувшимся со сложностями, и не допустить нарушения их прав, во всех региональных отделениях Народного фронта будут открыты центры информирования и решения проблем. Здесь представителей бизнеса проконсультируют и помогут в решении вопросов. Договоренность о взаимодействии на уровне федерального руководства ФНС и исполкома Народного фронта уже достигнута.

С 1 января этого года в России для организаций и индивидуальных предпринимателей введен новый порядок уплаты налогов – Единый налоговый платеж. Исключением являются только те, кто использует специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Для остальных лиц теперь все налоги перечисляются одним платежом на специальный счет в Федеральном казначействе. В январе компании и индивидуальные предприниматели впервые начали пользоваться такой системой, при этом часть из них столкнулись с проблемами.

Народный фронт осуществляет регулярный мониторинг хода реализации проекта. Уже сейчас ясно, что есть проблемы с доступом к информации о состоянии Единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете на портале ФНС, о котором сообщал «Башинформ» ранее. В отдельных случаях сообщается о появлении задолженности, которой ранее не было. Также в ряде регионов сообщается о невозможности оперативно получить разъяснения по этим начислениям. Все обращения, поступившие в Народный фронт, будут разобраны с участием ФНС.

Учитывая переходный период и необходимость отладить систему, ФНС уже приняла ряд мер: до 1 марта проводятся сверки и не взыскивается задолженность, также до 1 мая не штрафуются налогоплательщики за непредоставление уведомлений об исчисленных налогах, сборах и неуплату налогов. Действие такого правила должно продлиться до окончания декларационной кампании за 2022 год.

«В ближайшие две недели мы проведем анализ и предложим основанные на пожеланиях бизнеса системные решения. Особое внимание будет уделено защите прав участников СВО, которые на линии соприкосновения заняты самой важной для страны работой и не имеют сейчас возможности реагировать на изменения системы оплаты налогов», – заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В Башкортостане центр информирования запускается  на площадке регионального исполкома Народного фронта. Задать вопросы по новой системе уплаты налогов можно, оставив обращение на электронную почту [email protected], и  по телефону:8 (347)273-55-44.

Автор:Азат Гиззатуллин
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