Новости Башкортостана и Уфы
70.38
0
76.73
0
81.04
+1.1
-18 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 12:35

Экспортный форсаж: предпринимателей Башкирии приглашают пройти обучение для работы на внешних рынках

социальные сети Радия Хабирова
Фото:социальные сети Радия Хабирова

1 марта на базе Центра поддержки экспорта Башкортостана стартует уже восьмой многоотраслевой поток «Экспортного форсажа». Это акселерационная программа, которая учит наших предпринимателей самостоятельно работать на внешнем рынке – выбирать страну, просчитывать логистику и издержки, минимизировать риски.

«С 2019 года мы провели 7 многоотраслевых и 4 специализированных потока. Среди специализированных – для предприятий нефтегазовой, лесопромышленной и агропромышленной отраслей. Обучение по акселерационной программе прошли 137 субъектов МСП. 46 компаний заключили 112 экспортных контрактов на общую сумму более 16,5 млн долларов.  География поставок – 21 страна ближнего и дальнего зарубежья», - рассказал Радий Хабиров своим подписчикам в социальных сетях.

В программе могут принять участие предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса более трех лет с выручкой за прошлый год не менее 50 млн рублей. У предприятия должен быть готовый продукт для экспорта (важно – несырьевого и неэнергетического).

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика