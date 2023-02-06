Экспортный форсаж: предпринимателей Башкирии приглашают пройти обучение для работы на внешних рынках

1 марта на базе Центра поддержки экспорта Башкортостана стартует уже восьмой многоотраслевой поток «Экспортного форсажа». Это акселерационная программа, которая учит наших предпринимателей самостоятельно работать на внешнем рынке – выбирать страну, просчитывать логистику и издержки, минимизировать риски.

«С 2019 года мы провели 7 многоотраслевых и 4 специализированных потока. Среди специализированных – для предприятий нефтегазовой, лесопромышленной и агропромышленной отраслей. Обучение по акселерационной программе прошли 137 субъектов МСП. 46 компаний заключили 112 экспортных контрактов на общую сумму более 16,5 млн долларов. География поставок – 21 страна ближнего и дальнего зарубежья», - рассказал Радий Хабиров своим подписчикам в социальных сетях.

В программе могут принять участие предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса более трех лет с выручкой за прошлый год не менее 50 млн рублей. У предприятия должен быть готовый продукт для экспорта (важно – несырьевого и неэнергетического).