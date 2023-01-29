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Вчера, 14:19

На железной дороге в Башкирии предприняты дополнительные меры по недопущению травматизма

В 2022 году для предупреждения случаев непроизводственного травматизма на Куйбышевской железной дороге были отремонтированы 54 пешеходных настила, 26 пассажирских платформ, установлены вновь 3687 и обновлены 2853 плаката и знака, улучшено освещение на 15 платформах.

Особое внимание было уделено станциям и перегонам, где были зафиксированы случаи травматизма. Так, в прошлом году на пешеходных переходах Самарской, Пензенской, Ульяновской областей и Республик Башкортостан и Мордовия предприняты дополнительные меры по недопущению травматизма, в том числе на наиболее сложных участках пути для пешеходов были установлены современные барьеры-накопители в виде «змейки».

Также в эксплуатацию были введены современные информационные табло, предупреждающие о приближении поезда. Информация на экранах хорошо видна в любое время суток и при любых погодных условиях. В 2022 году такие табло были установлены в районе станций Нурлат, Безенчук, Чапаевск, Толевая, Обшаровка, Иглино, Шингак-Куль, на перегонах Новокуйбышевская – Липяги, Водинская – Козелковская.

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