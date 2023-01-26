Мировые поставки смартфонов рухнули до рекордно низкого за 10 лет уровня

Мировые поставки смартфонов в 2022 году рухнули до рекордно низкого за последнее десятилетие уровня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные International Data Corporation (IDC), объем обвалился на 11,3%, составив 1,21 миллиардов единиц мобильной техники.

Эксперты объясняют резкое снижение общим уменьшением спроса потребителей, а также инфляцией и неопределенной ситуацией в экономике.

Отмечается, что только за IV квартал прошлого года поставки смартфонов упали на 18,3% в годовом выражении, или до 300,3 млн единиц. При этом по итогам 2021 года общий мировой объем превышал 1,35 млрд.