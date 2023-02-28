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Вчера, 17:36

Подведены итоги республиканского конкурса стихотворений собственного сочинения «Атайсал»

Подведены итоги конкурса стихотворений собственного сочинения «Атайсал». Финалистами творческого состязания стали два участника 7 и 72 лет.

По решению жюри в финал вышли 18 участников, в числе которых 6 победителей в разных возрастных категориях. Ими стали Элина Вахитова, Гулия Даутова, Галия Алимгужина, пишущие на башкирском языке, и Амина Нуриаслямова, Данил Андреев, Альбина Нафикова, пишущие на русском языке.

Литературное состязание было объявлено Национальной библиотекой Республики Башкортостан в первой декаде января 2023 года совместно с советом муниципальных образований Республики Башкортостан, Союзом композиторов РБ и Союзом писателей РБ.

Всего на конкурс поступило более 567 заявок со всех уголков республики и страны. Заявки поступили от жителей (активные районы и города РБ) Абзелиловского, Аургазинского, Бурзянского, Баймакского, Благоварского, Краснокамского, Кугарчинского, Мелеузовского, Чишминского, Шаранского, Хайбуллинского районов Башкортостана, городов Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Баймак, а также Челябинской, Новосибирской областей, Санкт-Петербурга.

Участники конкурса состязались в различных возрастных группах на башкирском и русском языках: в младшей возрастной группе среди детей до 14 лет, в средней возрастной группе среди участников до 25 лет, в старшей возрастной группе от 25 лет. Самому юному участнику — 5 лет, самому возрастному — 94 года. Также еще двум участникам 86 и 87 лет.

Конкурс проводился с целью выявления талантливых поэтов, способных к литературному творчеству и пишущих на башкирском и русском языках.

Задачами конкурса являются активизация интереса к поэтической культуре, искусству, воспитание активной гражданской позиции, любви к малой родине, объединение и творческое общение профессиональных и самодеятельных авторов.

Победители и призеры республиканского конкурса стихотворений «Атайсал» будут награждены 5 мая в конгресс-холле «Торатау» на форуме «Яҡташлыҡ көсө — Сила землячества». 
Победители конкурса стихотворений собственного сочинения «Атайсал» — в официальной группе во «ВКонтакте».

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