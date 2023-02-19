В день рождения Шаймуратова в Уфе будут проводить фестиваль патриотической песни «Время героев»

27 августа, в день рождения легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя России Минигали Шаймуратова в Уфе ежегодно будет проводиться фестиваль патриотической песни «Время героев». Традиционным местом проведения станет Советская площадь. Об этом министр культуры Амина Шафикова заявила на расширенном заседании коллегии ведомства.

- Этот фестиваль станет традиционным и будет проводиться в день рождения Шаймуратова, 27 августа, на Советской площади Уфы. Мы уверены, что он станет одной из главных российских площадок по сохранению лучшего и созданию нового патриотического репертуара сегодняшнего дня, - отметила министр. - Благодарим муниципалитеты, принявшие участие в первом фестивале и призываем всех начать подготовку к фестивалю этого года уже сейчас.

Напомним, важнейшими событиями прошлого года стали открытие на Советской площади Мемориального комплекса с памятником генералу Шаймуратову и проведение первого открытого фестиваля патриотической песни «Время героев» для авторов и исполнителей.

- В 2023 году основные мероприятия будут направлены на формирование и поддержку патриотического контента на основе национальной культуры народов Башкортостана, - сообшила Амина Шафикова.