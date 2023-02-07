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Вчера, 21:38

Стерлитамакский Русский драмтеатр примет участие в театральном фестивале имени Александра Володина

Государственный русский драматический театр Стерлитамака приглашен на всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина.

Театр покажет спектакль «Жизель Ботаническая» режиссера Дмитрия Егорова по рассказу Эдуарда Кочергина - о триумфе жизни и веры в мечту. Об этом же и все спектакли конкурсной и off-программы этого года. 

- Участие в Володинском фестивале - большая радость и ответственность для всех нас. Это значимый театральный фестиваль с большой историей. Четыре года назад Русский театр Стерлитамака уже принимал в нем участие со спектаклем Андрея Шляпина «Ганди молчал по субботам» по пьесе питерского драматурга Анастасии Букреевой. А теперь впервые сыграем любимую «Жизель» на исторической родине, ведь сюжет рассказа Эдуарда Кочергина происходит именно в послевоенном городе на Неве, - рассказала руководитель литчасти театра Наиля Бахтиярова.

Спектакль «Жизель Ботаническая» в мае 2022 года стал лауреатом XIX фестиваля театров малых городов России в Нижнем Тагиле и был награжден специальным призом министерства культуры Свердловской области в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Фестиваль «Пять вечеров» им. А. М. Володина пройдет в 19-й раз. В 2023 году фестиваль будет называться «Володинский без Володина»: в феврале 2022 сын драматурга запретил новые постановки пьес отца, премьеры не выходят. Но Володин живёт, идут спектакли, поставленные раньше, володинские темы живут в других авторах, сообщает пресс-служба минкультуры. Уже не первый раз фестиваль будет посвящен «володинскому» — тому, что помогает человеку сохранить себя, не скурвиться в «предлагаемых обстоятельствах» разных исторических периодов, выжить и остаться человеком. Это тема программы фестиваля.

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