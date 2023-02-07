Этно-проект «Hazina» выпустил первый альбом и готовится к большому сольному концерту

Уфимский этно-проект «Hazina» представляет свой первый сольный альбом «Naza». Магическое звучание национальных инструментов и уникальный голос солистки, эффектное сочетание народной музыки и современных аранжировок. В него вошли 10 уникальных композиций: «Алты егет», «Бала карға», «Ишбирҙе ҡасҡын», «Йүкәгүр генәйем», «Ҡара тауыҡ», «Ҡуныр буга», «Мөғлифә», «Наза», «Таштағы рундар», «Торналар».

Альбом доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках. Каждая мелодия создавалась командой профессионалов с большой любовью к народной музыке и творчеству. Все эти композиции можно будет услышать на большом сольном концерте 15 февраля в ГКЗ «Башкортостан».

— Дебютным альбомом мы хотим показать всю красоту нашей башкирской народной музыки и фольклорных песен в новом звучании, не теряя красочность, сочность, самобытность песен и мелодий. Нам было интересно сотрудничать с разными композиторами и попробовать себя в совершенно неожиданных стилях. В альбоме можно услышать и обработки традиционного озон кюй (протяжная мелодия), и стилизованный рэп на народную мелодию, и различные стили электронной музыки. Название альбома приурочено к одной из наших композиций, обработке башкирской народной песни «Наза», — говорит руководитель проекта Земфира Рашитова.

По словам организаторов, зрителей ожидает яркое музыкальное шоу и эффектное сочетание традиционной музыки с современными музыкальными традициями. В концерте также примут участие артисты башкирской эстрады, танцевальный коллектив «Guzel dance» и вокальная группа «Джентльмен». Зрители услышат совместную работу коллектива и ярких композиторов и аранжировщиков Башкортостана.

Этно-проект образовался в начале 2020 года. «Hazina» в переводе с башкирского означает «Сокровище». В апреле 2021 года состоялся их первый сольный концерт, а уже год спустя — первое участие в передаче на федеральном телеканале. Творчество группы отличается необычностью прочтения народных песен, синтезом поп-культуры, клубной культуры и фольклора. У женского проекта есть и еще одна особенность — исполнительницы выбирают в свой репертуар редкозвучащие национальные мелодии и песни, издревле исполняемые только женщинами. Состав группы:

Земфира Рашитова — курай, горловое пение, руководитель проекта, первая башкирская кураистка, которая вышла на большую сцену.

Залия Нурлы — вокал, кубыз, солистка ансамбля песни и танца «Мирас», обладательница Гран-при республиканского конкурса «Ирандек мондары», лауреат международного конкурса «Урал моно».

Залия Ганиатуллина — кыл-кубыз, является возродительницей исполнения башкирской музыки на кыл-кубызе и одним из немногих гастролирующих это-музыкантов. Обладательница Гран-при конкурса башкирских народных инструментов «Аманат», солистка ансамбля песни и танца «Мирас», исполнительница со своей уникальной музыкальной философией.

Наиля Биктимирова — кыл-кубыз прима, преподаватель Уфимского училища искусств и УГИИ им. З. Исмагилова.

Гульназ Нафикова — думбыра, студентка 4 курса УГИИ им. З. Исмагилова, лауреат республиканских конкурсов.