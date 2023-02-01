В Национальном архиве Башкортостана открылась выставка «Федор Шаляпин. Уфимские страницы»

В выставочном зале Национального архива Республики Башкортостан открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина (1873-1938), выдающегося российского певца, творческая карьера которого началась в Уфе. Она подготовлена по документам, выявленным в фондах главного архивного учреждения республики, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Документы о начале творческой биографии Федора Шаляпина в нашем крае представлены по материалам архивного фонда «Общества любителей пения, музыки и драматического искусства», а также фонда Уфимской губернской земской управы, в канцелярии которой начинающий оперный певец прослужил чуть больше двух месяцев. Так, среди уникальных документов Национального архива РБ имеются «Списки о выдаче жалования служащим Уфимской губернской земской управы за первую половину мая 1891 года», в которых значится Ф. И. Шаляпин, впоследствии ставший великим русским певцом.

На выставке представлены также книги о великом артисте и редкая фотография Зимнего театра в Уфе, в котором состоялся творческий дебют будущей мировой знаменитости. Для экскурсантов будут интересны также статьи о талантливом певце, опубликованные в республиканских газетах и журналах.

«Шаляпинская экспозиция» будет работать до 28 февраля 2023 года по адресу: г. Уфа, ул. Советская, 7.

Будущий артист родился в Казани, в возрасте девяти лет начал зарабатывать пением. У него был приятный голос, и вместе с товарищем он ходил по свадьбам, праздникам, пел и в церкви, но зарабатывал очень мало. Когда ему исполнилось 17 лет, желание Федора стать актером стало исполняться: он узнал, что руководитель труппы Семенов-Самарский собирает хор для Уфы. Во время разговора взволнованный Шаляпин сказал, что согласен петь бесплатно, лишь бы его взяли. Удивлённый артист согласился, и Федор подписал свой первый театральный контракт.

Шаляпин начинал незаметным хористом, с увлечением помогал рабочим сцены, получая огромное удовольствие от своей работы. Позже ему стали доверять роли в несколько слов, а 18 декабря 1890 года состоялось первое сольное выступление молодого певца в Уфе: совершенно случайно ему пришлось заменить заболевшего артиста. Выступления Шаляпина на сцене не остались незамеченными. И когда труппа Семёнова-Самарского покинула город, музыканты-любители уговорили Фёдора задержаться в Уфе. Значительную роль в судьбе певца сыграла поддержка «Общества любителей пения, музыки и драматического искусства», намеревавшегося отправить перспективного певца на учебу в консерваторию. Но Уфа уже не могла удержать Шаляпина. Он знакомится с малороссийской труппой и вместе с ней отправляется гастролировать по стране. В 1896 году он был приглашен в Московскую частную русскую оперу, где расцвёл и полностью раскрылся его талант.

Позже в автобиографических книгах Федор Иванович очень тепло вспоминал время жизни в Уфе: «всё было — и бедствовал, и голодал, имел успех, который мечту стать артистом превратил в действительность, здесь нашел новых друзей и приобрел приличную одежду».