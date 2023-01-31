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Сегодня, 11:32

В Башкирии организуют конкурс к юбилеям Назара Наджми, Ангама Атнабаева и Ильдара Юзеева

В республике проводится региональный творческий конкурс «Белый лист достану завтра…», посвященный юбилеям двух народных поэтов Башкортостана — 105-летию Назара Наджми, 95-летию Ангама Атнабаева и 90-летию народного поэта Татарстана Ильдара Юзеева.

Как стало известно «Башинформу», основная цель конкурса — сохранение творческого наследия поэтов-земляков и повышение интереса к их произведениям. Задачи конкурса: патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения; выявление и поддержка одаренных детей, развитие детского творчества; развитие интеллектуально-творческого потенциала личности детей и взрослых через искусство.

Конкурс проводится с 16 января по 27 февраля по направлениям: литературное творчество (конкурс чтецов произведений поэтов-юбиляров) и музыкальное творчество (конкурс исполнителей песен на слова поэтов-юбиляров). Участники предоставляют видеозапись. Конкурс не имеет возрастных ограничений, работы будут оцениваться в пяти возрастных категориях.

Организаторы — отдел культуры администрации Туймазинского района и местное отделение Конгресса татар РБ в г. Туймазы совместно с межпоселенческой центральной библиотекой Туймазинского района. Для участия в конкурсе необходимо до 27 февраля направить заявку на электронный адрес [email protected] По возникающим вопросам обращаться к координатору конкурса Латыповой Индире Абузаровне по телефону: 8-927-303-35-49.

Автор:Лейла Аралбаева
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