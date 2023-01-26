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Вчера, 11:21

Уфимский театр эстрадного танца «Звездный час» стал лауреатом телепремии «Щелкунчик»

Образцовый театр эстрадного танца «Звездный час» Городского дворца культуры Уфы стал лауреатом второй степени национальной телевизионной премии в сфере хореографического искусства «Щелкунчик». Об этом «Башинформу» сообщили в управлении по культуре и искусству Уфы.

Отбор на премию проходил в течение года. Из почти 350 коллективов 160 прошли отбор и приняли участие в гала-финале, который прошел 13–15 января в Москве. В Гостином дворе в пятичасовом шоу собрались 3200 танцоров — победителей и лауреатов различных российских хореографических конкурсов за год. Вместе они представили невероятное зрелищное шоу из девяти картин, где показывали традиции и многообразие народностей России, особенности современного танца, очарование детского творчества, мастерство балетных школ и актерскую многогранность в мюзикльных и шоу постановках.

Организаторами премии выступают Международный совет по танцу UNESCO, Международная академия хореографии UNESCO, российский федеральный телеканал «Общественное телевидение России».

Автор:Лейла Аралбаева
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