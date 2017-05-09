Жители Башкирии в четвертый раз прошли в рядах «Бессмертного полка» Фото: Олег Яровиков











Жители Башкирии в четвертый раз прошли в рядах «Бессмертного полка» Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Жители Башкирии в рядах «Бессмертного полка» прошли сегодня по главным улицам своих городов и поселков. Патриотическая акция приобрела всенародный масштаб. Самое массовое шествие прошло в столице республики. Колонну уфимского «Бессмертного полка» возглавила государственная реликвия России, официальный символ Победы советского народа и Вооруженных Сил над фашистской Германией – Знамя Победы. Тысячи уфимцев присоединились к всероссийской акции в четвертый раз, пронеся транспаранты с фотографиями своих родственников — участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Всего вместе со зрителями в мероприятии приняли участие более 60 тысяч человек.

С каждым разом она становится всё более массовой — в прошлом году в ней приняли участие около 53 тысяч уфимцев. В этом году в связи с большим количеством желающих принять участие в шествии администрацией города принято решение продлить маршрут от остановки «Спортивная» до остановки «Бульвар Славы». В прошлом году возглавляла колонну уфимского «Бессмертного полка» копия Знамени Победы, являющаяся официальным символом Победы советского народа над фашистской Германией. Вслед за государственной реликвией России участники пронесли три полковых флага: 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Знамя Уфимского Бессмертного полка и Плащаницу Знамени Победы.

В 2015 году в Уфе прошла крупнейшая по массовости акция в Приволжском федеральному округе акция. Самыми активными участниками акции тогда стали уфимские школьники, которые нашли информацию о своих погибших в войну родственниках, зарегистрировались на портале акции и изготовили транспаранты с фотографиями солдат. Так, в летопись «Бессмертного полка» на сайте акции записано около 250 тысяч имен ветеранов.

И сегодня все, кому дорога память о фронтовиках-победителях, прошли единой колонной, неся транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.

Справка. Международная общественная акция «Бессмертный полк» впервые была инициирована в 2011 году томскими журналистами. Сейчас народное движение охватывает 64 государства и территории. Движение ведет электронную «Народную летопись», содержащую истории фронтовиков.