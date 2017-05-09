Река Уфа за сутки опустилась на 62 сантиметра

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Реки Уфы резко пошли на спад. Всего за сутки река Уфа возле микрорайона Шакша стала ниже на 62 сантиметра. По данным Башгидромета на 8 утра, ее уровень составил 506 см. Река Белая возле Монумента Дружбы тоже прилично обмелела, потеряв за сутки 47 сантиметров. Во время утреннего измерения ее уровень достиг 608 сантиметров. Убавилось воды и в реке Деме, в районе гидропоста у деревни Бочкарево ее уровень снизился на 13 сантиметров — до 501 сантиметра.

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