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9 мая Вторник

Уфа   °

Река Уфа за сутки опустилась на 62 сантиметра

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Реки Уфы резко пошли на спад. Всего за сутки река Уфа возле микрорайона Шакша стала ниже на 62 сантиметра. По данным Башгидромета на 8 утра, ее уровень составил 506 см. Река Белая возле Монумента Дружбы тоже прилично обмелела, потеряв за сутки 47 сантиметров. Во время утреннего измерения ее уровень достиг 608 сантиметров. Убавилось воды и в реке Деме, в районе гидропоста у деревни Бочкарево ее уровень снизился на 13 сантиметров — до 501 сантиметра.

Динамику уровней рек за последний месяц и актуальные новости на тему большой воды смотрите в разделе «Половодье».

Как республика готовилась к половодью, как измеряются уровни рек и комментарии экспертов читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: паводок,половодье
 
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