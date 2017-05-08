В Уфе ушел из жизни известный художник Раис Гаитов

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УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне на 62-м году ушел из жизни известный уфимский художник Раис Гаитов. Об этом сообщили в соцсетях его друзья. Прощание с покойным состоится 8 мая в 14.00 по адресу: бульвар Ибрагимова, 32.

Гаитов Раис Хамидуллович родился 6 января 1956 года в г. Октябрьском, окончил Башкирский государственный педагогический институт. Заслуженный художник РБ (2007), Член Союза художников CCCР с 1991 года. Член Творческой Группы «Инзер» (1989-1993 гг.). С 1980 года участник всероссийских, международных и зарубежных, в том числе специальных (графика) выставок. Провел 19 персональных выставок, в том числе в Кадакес (Испания) в 2006 г.

Произведения Раиса Гаитова хранятся в собраниях музеев, картинных галерей и частных коллекциях в России, Японии, Румынии, Италии, Польше, Испании, Македонии, Южной Корее, Китае, Сербии, Болгарии. В Уфе их можно увидеть в БГХМ им. М.В. Нестерова.

В апреле 2014 года художник попал под колеса автомобиля, полтора месяца находился в коме и долгое время отчаянно боролся за жизнь. Друзья и коллеги художника организовывали выставки-продажи его работ с целью оказания финансовой помощи для реабилитации.