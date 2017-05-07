Башкирский центр Москвы «Ак тирма» обращается с просьбой о помощи в реконструкции памятника воинам в Липецкой области

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УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский национально-культурный центр Москвы «Ак тирма» обращается к жителям республики с просьбой о финансовой помощи для обновления памятника над братской могилой в Липецкой области, где покоятся в основном воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В этих местах Башкирская кавалерийская дивизия вступила в первые ожесточенные бои летом 1942 года и потеряла очень много бойцов. В этом году исполняется 75 лет со дня формирования дивизии.

«Памятник над братской могилой в селе 2-е Тербуны, установленный еще в 1961 году, требует реставрации и замены обелиска с добавлением новых 131 имен наших соотечественников, погибших в сражениях на территории Тербунского района, — рассказывает руководитель БНКЦ «Ак тирма» Гульсина Батыршина. — Глава Тербунской администрации Сергей Барабанщиков готов сделать все возможное, чтобы в ближайшее время реконструировать старый памятник и воздвигнуть новый обелиск со старым и новым списком имен кавалеристов, павших в здешних боях с захватчиками в неравном бою, чтобы увековечить их имена. К сожалению, это мероприятие требует больших финансовых затрат. Обращаемся ко всем, кто неравнодушен к светлой памяти шаймуратовцев, а также к должностным лицам: помогите тербунцам увековечить память павших за светлое будущее нашей родины и внести свой вклад в это важное дело!».

При поддержке Полпредства РБ, активисты БНКЦ «Ак тирма» 11 мая выезжают в Тербунский район Липецкий области. Наши земляки примут участие в акции «Никто не забыт! Ничто не забыто!».

«Мы преследуем две задачи — провести профессиональные поисково-разведывательные работы на полях сражений, которых еще не было в этом районе, и принять участие в митинге возле братской могилы», — говорит Гульсина Батыршина.

В программе — возложение венков, посещение школьного музея, посвященного 112-й БКД, встреча с местными властями, с очевидцами боев ВОВ, запись и съемки рассказов о шаймуратовцах, концерт «Ак тирмы» и вручение подарков.