Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.53

EUR 64.23

7 мая Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии в ДТП погибли двое молодых мужчин

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в ДТП погибли двое молодых мужчин Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии в ДТП погибли двое молодых мужчин Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 6 мая в Бирске. По предварительной информации ГИБДД по РБ, около 17 часов на улице Интернациональной, водитель автомашины «Хундай Солярис» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено Каптюр».

В результате аварии двое 26-летних мужчин, водитель и пассажир «Хундай Солярис», скончались на месте, еще одного пассажира этого автомобиля госпитализировали.

Всего автоинспекторы пресекли более 3000 нарушений. За управление в нетрезвом состоянии задержаны 112 водителей.

Теги: дорожно-транспортное происшествие
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть