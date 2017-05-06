В Башкирии в ДТП погибли двое молодых мужчин Фото: ГИБДД по РБ В Башкирии в ДТП погибли двое молодых мужчин Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 6 мая в Бирске. По предварительной информации ГИБДД по РБ, около 17 часов на улице Интернациональной, водитель автомашины «Хундай Солярис» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено Каптюр».

В результате аварии двое 26-летних мужчин, водитель и пассажир «Хундай Солярис», скончались на месте, еще одного пассажира этого автомобиля госпитализировали.

Всего автоинспекторы пресекли более 3000 нарушений. За управление в нетрезвом состоянии задержаны 112 водителей.