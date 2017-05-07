Хоккейную сборную России на чемпионате мира-2017 ждут итальянцы Фото: Федерация хоккея России Хоккейную сборную России на чемпионате мира-2017 ждут итальянцы Фото: Федерация хоккея России

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 7 мая, сборная России сыграет свой второй матч на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Германии и Франции. Соперниками будут итальянцы.

В первом поединке россияне с уфимским воспитанником Андреем Василевским в воротах обыграли шведов по буллитам — 2:1.

Итальянцы в первом матче тоже проиграли не в основное время — 2:3 словакам.

Встреча с итальянцами начнется в 13.15 мск.