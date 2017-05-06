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7 мая Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии из-за пожара эвакуировали людей из многоквартирной пятиэтажки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Возгорание произошло в Белебее на улице Красная. Из-за полыхавшего балкона на третьем этаже одной из квартир пришлось выводить людей из дома.

По прибытию к месту вызова пожарные подразделения установили, что существует угроза распространения огня на балконы соседних квартир и решили эвакуировать 28 человек.

На тушении работали четыре единицы техники и семь человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожено балконное остекление и имущество на балконе, имущество в квартире повреждено. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ.

Теги: пожары
 
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