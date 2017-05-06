Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевной кампании Фото: Олег Яровиков







Рустэм Хамитов ознакомился с ходом посевной кампании Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

6 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Мелеузовский районы ознакомился с ходом посевных работ.

По словам главы муниципалитета Рустэма Шамсутдинова, яровой сев предстоит провести на площади 79 тысяч га, в том числе яровых зерновых – 45,1 тысячи га, технических культур – 18,2 тысячи га, кормовых культур – 12,9 тысячи га, картофеля и овощей – 2,8 тысячи га. Обеспеченность семенами составляет 100 процентов от потребности.

Рустэм Хамитов побывал на полях КФХ «Старт», пообщался с работниками, поинтересовался материально-технической оснащённостью хозяйства. Руководитель КФХ Ильдус Шарипов рассказал, что у них имеется вся необходимая техника – от тракторов и комбайнов до сеялок для работы по технологии No-till (нулевая обработка почвы). В этом году посевные работы ведутся на площади более 1 800 га.

По итогам прошлого года в КФХ средняя урожайность озимой пшеницы составила 43,5 ц/га, яровой пшеницы – 21,8 ц/га, ячменя – 33,3 ц/га, сахарной свеклы – 220 ц/га, подсолнечника – 18 ц/га.