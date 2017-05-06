Рустэм Хамитов: «Башкортостан сегодня – одна из лучших территорий в России для привлечения инвестиций» Фото: Олег Яровиков



Рустэм Хамитов: «Башкортостан сегодня – одна из лучших территорий в России для привлечения инвестиций» Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

6 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Кумертау встретился с инвесторами – потенциальными резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

– Мы сейчас находимся, наверное, на самом сложном этапе – наполнения территорий опережающего социально-экономического развития инвесторами, действующими проектами, – сказал руководитель региона. – Создать ТОСЭР, как оказалось, не так сложно. Это бюрократическая процедура. А вот сейчас начинается самая настоящая работа, самое сложное.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что инвестиционная политика является приоритетным направлением деятельности. По результатам 2016 года по темпам развития инвестиционной деятельности Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Из 10 ТОСЭР, созданных в стране, сразу две – Кумертау и Белебей – в республике.

– Мы всем Правительством трудимся над тем, чтобы наши кумертауский и белебеевский проекты по территориям опережающего развития наполнились смыслом и делом, – сказал Глава Башкортостана. – Я буду лично в ручном режиме работать над тем, чтобы создавать все условия в Кумертау, Белебее и формировать по-настоящему действующие территории опережающего развития.

По словам Рустэма Хамитова, республика всегда дружески расположена по отношению к инвесторам, которые получают необходимую поддержку в части льгот, создания необходимой инфраструктуры.

– Башкортостан сегодня – одна из лучших территорий в Российской Федерации для привлечения инвестиций, для работы у нас, – подчеркнул Глава республики. – Мы будем поддерживать вас по всем направлениям. Для этого у нас есть организационные, административные, человеческие, финансовые и другие ресурсы, какие нужны.

Глава администрации Кумертау Борис Беляев поблагодарил руководство республики за оказываемую проекту ТОСЭР поддержку и рассказал о проводимой работе по привлечению инвестиций в городскую экономику.

Она осуществляется по нескольким направлениям. Одно из них – формирование инвестиционной инфраструктуры города. Управленческая команда города прошла обучение на базе Московской школы управления «Сколково» и разработала комплексную программу развития моногорода. Создано муниципальное агентство по развитию территорий, которое обеспечивает комплексное сопровождение проектов. Актуализирован перечень свободных площадок и мощностей. Подготовлен участок для организации индустриального парка.

Ещё одно направление работы – привлечение мер поддержки в рамках федеральных целевых программ. В частности, средства Фонда развития моногородов в размере 1,3 млрд рублей направлены на строительство маслоэкстракционного завода. С привлечением средств федерального бюджета оказывается значительная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

Основное внимание уделяется привлечению частных инвесторов. В рамках этой работы с начала 2017 года проведено 20 встреч с инвесторами, в том числе на территории местных производств. Трём компаниям выданы положительные заключения на получение статуса резидентов ТОСЭР. Ещё 10 инвесторов оценивают перспективы вхождения в проект.

– Мы поставили задачу создать 9 тысяч рабочих мест в ближайшие 10 лет, из них половина – в сфере малого и среднего предпринимательства, – сказал Борис Беляев. – В результате доля градообразующего предприятия – КумАПП – при сохранении объёмов производства должна снизиться с 70 до 30 процентов.