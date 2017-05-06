На маслоэкстракционном заводе в Кумертау введён цех экстракции Фото: Олег Яровиков









На маслоэкстракционном заводе в Кумертау введён цех экстракции Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

6 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Кумертау проинспектировал ход реализации инвестпроекта по строительству маслоэкстракционного завода в селе Маячный мощностью переработки 1 200 тонн семян подсолнечника в сутки.

Летом 2016 года состоялся запуск первой очереди проекта – маслопрессового цеха производительностью 350 тонн подсолнечника в сутки. Кроме того, введены мощности для подработки, сушки и хранения семян подсолнечника вместительностью 65 тысяч тонн, создана транспортно-логистическая компания для перевозки сырья и готовой продукции.

Глава республики побывал в цехе экстракции, который сегодня фактически введён в эксплуатацию. Его запуск позволит предприятию выйти на проектную мощность.

Александр Махров, генеральный директор холдинга «Сигма», в состав которого входит завод, сообщил, что с 2014 года объём инвестиций составил более 4,5 млрд рублей. В ближайшее время планируется ввести цех рафинации и завершить строительство современного автоматизированного элеватора объёмом хранения 130 тысяч тонн. Через несколько месяцев будет запущена новая ТЭЦ, которая обеспечит электроэнергией необходимые производственные процессы как строящегося предприятия, так и чишминского подразделения холдинга.

Реализуемый инвестпроект предполагает создание более 600 рабочих мест. После выхода завода на полную мощность объём выпуска рафинированного масла составит 187,8 тысячи тонн, шрота – 172,8 тысячи тонн в год.

– Мы полностью удовлетворены работой в Башкортостане, – сказал руководитель холдинга. – Здесь мы приобрели большой опыт. Это лучший проект, который мне доводилось вести, с точки зрения участия республики, государственных органов.

– Сейчас мы обсуждаем дальнейшее развитие. Это и новые производства, и варианты получения новых земель для того, чтобы развивать предприятие уже не в плане строительства, а в плане производства подсолнечника. Мы и далее будем вести такую согласованную, совместную работу, – отметил Рустэм Хамитов на состоявшейся позднее встрече с инвесторами – потенциальными резидентами ТОСЭР. – Александр Евгеньевич является фактически первым резидентом нашей территории опережающего социально-экономического развития. У нас сложились деловые и товарищеские отношения. С любым инвестором мы поддерживаем такое товарищество в хорошем смысле этого слова. Имею в виду, что берём на себя часть нагрузки, которую инвестор в это сложное время взваливает на свои плечи.