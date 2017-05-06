В Башкирии появится первый государственно-частный пансионат для пожилых Фото: с сайта Минтруда РБ В Башкирии появится первый государственно-частный пансионат для пожилых Фото: с сайта Минтруда РБ

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане будет реализован амбициозный проект по созданию пансионата для престарелых и инвалидов на основе государственно-частного партнёрства. Он появится в деревне Ирсаево Мишкинского района. Концессионное соглашение по реализации инвестиционного проекта было подписано в Уфе.

Согласно условиям подписанного документа, объем инвестиций, осуществляемых концессионером, составит не менее 5 млн рублей. Срок действия соглашения — 25 лет. При реализации данного проекта будет создано 15 рабочих мест и 25 современных комфортабельных койко-мест для получателей социальных услуг.

«Мы долго шли к этому событию. Сама подготовка нормативно-правовой базы потребовала колоссальных усилий, поскольку в России на сегодняшний день аналогичного проекта нет. Это будет первый в стране объект стационарного социального обслуживания, реализованный в рамках концессионного соглашения», — пояснила министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Данный проект был разработан Минтруда РБ в рамках развития в регионе государственно-частного партнерства в социальной сфере. В соответствии с распоряжением Правительства был проведен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по этому проекту, победителем которого стало общество с ограниченной ответственностью «Семья», уточнили в пресс-службе ведомства.