Неделя глазами СМИ: Новый министр, иск к «Системе», огонь, вода и смертельное крушение Фото: Олег Яровиков Неделя глазами СМИ: Новый министр, иск к «Системе», огонь, вода и смертельное крушение Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

Назначен новый министр…

Президент России назначил генерал-майора полиции Романа Деева министром внутренних дел по Республике Башкортостан. Указ о назначении Владимир Путин подписал 1 мая. Этим же документом глава государства назначил полковника полиции Андрея Демидова заместителем министра внутренних дел по РБ — начальником полиции. С июня 2011 года Роман Деев занимал должность замначальника УМВД России по Тамбовской области. С 2012 года — начальник УМВД России по Забайкальскому краю.

…и глава Госкомитета по тарифам

5 мая Указом Главы РБ Рустэма Хамитова председателем Госкомитета республики по тарифам назначена Светлана Бурдюк. Светлана Бурдюк родилась в Липецкой области. Окончила Высшую школу при ЦК ВЛКСМ и Башкирский государственный аграрный университет. В 2010-2014 годах — начальник отдела в Госкомитете РБ по тарифам. В 2015-2017 годах — зампредседателя, и.о. председателя Госкомитета РБ по тарифам, сообщило агентство «Башинформ».

Сгорело шесть домов

3 мая в деревне Сальевка Дуванского района пожар уничтожил шесть жилых домов. Об этом сообщила газета «Республика Башкортостан» со ссылкой на ГУ МЧС по РБ. К приезду пожарных дома горели открытым пламенем. Погибших нет. Без крова остались 18 человек. В районе создана комиссия по ЧП, объявлен сбор средств для пострадавших. С 4 мая в республике введен особый противопожарный режим, который даст возможность применять ограничительные меры для профилактики природных пожаров. Как сообщили в Правительстве РБ, наблюдается рост пожаров в населенных пунктах республики. Лесные пожары зарегистрированы на территории Белорецкого, Бурзянского, Ишимбайского, Дуванского, Кугарчинского, Давлекановского районов.

О работе МФЦ и расселении из аварийного жилья

4 мая в Москве глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в совместном заседании Госсовета РФ и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Обсуждались вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимой оценки качества услуг в соцсфере и расселения граждан из аварийного жилья. Президент России сообщил, что в стране работает 3000 МФЦ, которые предоставляют весь спектр госуслуг. В 2016 году число обращений превысило 60 млн. В рамках реализации «майских указов» начато внедрение независимой оценки качества работы организаций соцферы. Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период — продлить работу Фонда ЖКХ.

В Башкортостане функционирует 45 МФЦ и 512 центров обслуживания заявителей. Охват населения услугами МФЦ составляет 98,43 процента. В республике реализуется адресная программа по переселению граждан из аварийного жилфонда с федеральным софинансированием. За время ее реализации (2013-2017 годы) из аварийного жилья расселено 16 645 граждан, сообщило агентство «Башинформ».

Вода отступает

Период большой воды в Уфе, похоже, миновал. По данным Башгидромета на 5 мая, за сутки река Белая в районе Монумента Дружбы обмелела на 8 см, ее уровень составил 707 см. В реке Уфе уровень воды в районе Шакши стал ниже на 31 см (604 см). Уровень Демы у деревни Бочкарево достиг 550 см (-8 см), сообщил «Башинформ». Специалисты Башгидрометцентра отмечают, что опасных гидрологических явлений в республике не наблюдается. Водохранилища работают в режиме наполнения. Степные реки вернулись в свои берега. Динамику уровней рек, новости и комментарии экспертов на тему большой воды читайте в разделе «Половодье» и в спецпроекте агентства «Башинформ».

Крушение вертолета

4 мая в Белорецком районе при крушении вертолета Robinson погибли три человека. Об этом сообщила ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на Приволжское следственное управление на транспорте. Воздушное судно авиакомпании «Лайт Эйр» совершало полет по мониторингу пожароопасной обстановки. Трагедия произошла в горно-лесистой местности. На борту находились и.о. начальника Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдар Янгиров, летчик-наблюдатель Дамир Шаймухаметов и сотрудник авиакомпании «Лайт Эйр» Олег Никитин. Все они погибли. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают четыре версии случившегося: техническая неисправность, ошибка пилота, некачественное топливо и плохая погода.

ОСАГО в натуре

Вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, касающиеся установления приоритета натурального возмещения над денежной выплатой. Новые правила действуют только для новых договоров ОСАГО, сообщило агентство «Башинформ». На этапе заключения договора ОСАГО автовладелец сможет выбрать станцию технического обслуживания, где будет ремонтироваться автомобиль в случае ДТП, из предложенного страховщиком списка. Возмещение деньгами сохраняется при полной гибели транспортного средства, превышении размера ущерба установленного лимита страховых сумм (400 тысяч рублей), причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, наличии инвалидности, смерти потерпевшего.

Власти поддержали иск «Роснефти» к АФК «Система»

Власти Башкортостана поддержали иск компании «Роснефть» о взыскании 107 млрд рублей с бывшего владельца «Башнефти» — АФК «Система». Иск направлен в защиту прав акционеров «Башнефти», в том числе республики, которой принадлежит блокирующий пакет АНК. Об этом заявил премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснил, что истцы оспаривают убыток, нанесенный «Башнефти» в результате ее реорганизации и последующего вывода активов компании, сообщил телеканал БСТ.

В Уфе побывала «Армия Победы» и появится Аллея Славы

Жители Башкортостана присоединились к акции Минобороны России, приуроченной к 72-й годовщине Великой Победы. 3 мая на станции Уфа горожане встречали агитпоезд «Армия Победы-2017». К патриотической акции присоединились общественные организации, политические партии, кадеты и участники поисковых движений. Многие уфимцы вместе с детьми пришли, чтобы вспомнить своих близких, оставшихся на полях боев Великой Отечественной, и разделить радость общенародной Победы. В состав агитпоезда вошли исторические образцы вооружения и военной техники. Отдельный вагон был отведен под музейную экспозицию.

Также Уфа стала одним из городов-победителей социально-экологической акции «Аллея Славы». По итогам голосования за право иметь аллею деревьев в честь Дня Победы Уфа вошла в пятерку городов с населением более 500 тысяч жителей. Аллею Славы высадят в сквере 50-летия Победы в Советском районе Уфы. Посадка деревьев начнется 6 мая. Также деревья посадят в Казани, Туле, Санкт-Петербурге и Москве, сообщил «Башинформ».

Штраф за ЧП с четырьмя погибшими

Учалинскому горно-обогатительному комбинату за допущение ЧП с четырьмя погибшими выписан штраф на 952 тысячи рублей. Такое решение принято Гострудинспекцией РБ. 26 марта два поезда, работавшие на промышленных площадках комбината, столкнулись на однопутном железнодорожном пути. В результате четверо работников погибли, один получил травму. Причиной несчастья стали несогласованность действий между дежурным по станции и машинистом одного из тепловозов. По итогам расследования материалы направлены в Следственный комитет по РБ, сообщил телеканал «Вся Уфа».

Опубликуют секретные документы

В Госсобрании Башкортостана готовят к изданию 22-й том Свода законов и нормативно-правовых актов республики с материалами 1942 года. В нем собраны документы Национального архива РБ, указы, постановления, протоколы заседаний, письма из фондов Президиума Верховного Совета, Совнаркома БАССР, Башкирского обкома ВКП(б).

«Это уникальные материалы, многие из которых в прошлом имели гриф «совершенно секретно». В них отражена работа промышленности, сельского хозяйства и других отраслей, прием и расселение эвакуированных, деятельность органов власти, направленная на обеспечение Победы», — рассказал спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. Также выявлены материалы о репрессированных жителях страны, направленных в Башкирию. Работа над 22-м томом будет завершена к осени. После подготовки книга будет размещена на официальном сайте Госсобрания. Уникальные архивные документы станут общедоступны и будут ценным источником знаний для тех, кто интересуется законодательством и историей республики, сообщил «Башинформ».

Нет памятнее даты, чем День Победы

5 мая в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «У россиян нет памятнее даты, чем День Победы. Мы поздравляем с праздником в первую очередь вас, дорогие ветераны. Тех, кто в 1945-м принёс долгожданную радость в каждый дом, кто спас Отечество и отстоял независимость других государств. Именно вы подарили жизнь новым поколениям. И этот дар не имеет ни цены, ни срока давности», — сказал руководитель республики.

Рустэм Хамитов рассказал о вкладе республики в разгром фашистских захватчиков, вспомнил имена героев — уроженцев Башкортостана. С 1939 по 1945 год из республики были призваны свыше 700 тысяч человек, сообщил «Башинформ». Каждый второй из них не вернулся с полей сражений. Их память участники собрания почтили минутой молчания. Глава республики отметил, что нужно активнее заниматься патриотическим воспитанием молодёжи, в том числе через реальные дела — помощь ветеранам, труд в волонтёрских отрядах, поисковую работу в архивах, экспедиции по местам сражений. В завершение Рустэм Хамитов поблагодарил ветеранов за их военные и трудовые подвиги. «9 мая для всех россиян — день национального единения и гордости. Он призывает нас быть достойными наших отцов и дедов, равняться на их мужество, стойкость и стремление побеждать», — подчеркнул Глава Башкортостана.

Театры получат деньги

Семь театров Башкортостана получат финансовую поддержку — 34,8 млн рублей из федерального бюджета на условиях республиканского софинансирования в размере 10 процентов. Об этом сообщило агентство «Башинформ». Финансовая помощь будет оказана в рамках проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия». Средства можно использовать на создание новых постановок и показ спектаклей, укрепление материально-технической базы театров. В проект вошли Стерлитамакские русский и башкирский драмтеатры, Сибайский башдрамтеатр имени А. Мубарякова, Туймазинский татарский драмтеатр, Салаватский башкирский драмтеатр, Сибайский государственный детский театр «Сулпан» и театр-студия «Дефицит» города Белорецка.