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5 мая Пятница

Уфа   °

Айнур Аскаров официально пригласил Булата Юсупова посмотреть свой фильм «Из Уфы с любовью»

КУЛЬТУРА

Айнур Аскаров официально пригласил Булата Юсупова посмотреть свой фильм «Из Уфы с любовью» Фото: соцсети

Айнур Аскаров официально пригласил Булата Юсупова посмотреть свой фильм «Из Уфы с любовью» Фото: соцсети

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Айнур Аскаров пригласил Булата Юсупова посмотреть свой фильм «Из Уфы с любовью». Сегодня на встрече с журналистами режиссер официально обратился к своему коллеге.

Два фильма башкирских режиссеров «Из Уфы с любовью» и «Бабич» стартовали в республиканском прокате в апреле, почти одновременно. Айнур Аскаров уточнил, что специально сходил на фильм Булата Юсупова, купив билет, чтобы внести свой вклад в сборы фильма.

Режиссер рассказал, что при обсуждении вопросов проката с некоторыми республиканскими кинотеатрами сталкивался с теми же проблемами, что и Булат Юсупов: ряд кинокомплексов отказывал в показах фильма, некоторые ставили в неудобное время.

Оба фильма являют собой итог Года российского кино в Башкортостане, оба сняты на грант Главы республики (в 2016 году «Бабич» получил девять миллионов, «Из Уфы с любовью» — 4,5 миллиона рублей). В случае с фильмом Айнура Аскарова половина суммы гранта уже окупилась.

Теги: кино,Айнур Аскаров,Булат Юсупов
 
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