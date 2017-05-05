Стартовал Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе - детство»

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Стартовал VIII Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе — детство». В прошлом году конкурс носил название «В фокусе — семья».

Как сообщает пресс-служба Минтруда РБ, в 2017 году конкурс журналистских работ впервые включает два тура — региональный и федеральный. В первом могут принять участие материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ. Лидеры региональных туров станут участниками федерального тура конкурса, в котором за победу также смогут побороться материалы, размещенные в федеральных СМИ.

В конкурсе предусмотрены три основные номинации.

«Помочь ребенку — помочь семье». В данной номинации оцениваются материалы, посвященные лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей.

«Особенное детство: быть рядом». В этой номинации принимаются материалы о социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, в которых растут такие дети.

«Работа над ошибками». Материалы, рассказывающие об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

Помимо основных, организаторы конкурса учредили четыре специальные номинации, в которых принимаются работы, посвященные ответственному родительству, работе служб детского телефона доверия 8-800-2000-122, мероприятиям Общероссийского конкурса «Семья года», партнерскому проекту «К движению без ограничений!».

Определять победителей будут региональные оргкомитеты в субъектах РФ. В Башкортостане оргкомитет возглавит заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ Марат Газизов. В состав оргкомитета войдут представители Министерства образования РБ и Министерства труда и социальной защиты населения РБ.

На конкурс допускаются материалы, размещенные в средствах массовой информации в период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года. К участию в конкурсе принимаются материалы, созданные юными журналистами печатных изданий, интернет-СМИ, теле- и радиокомпаний в возрасте 13-17 лет. По вопросам участия можно обращаться в Департамент коммуникаций Фонда по телефону (495) 606-71-02 или по адресу kcj_fond@mail.ru.

В Башкортостане конкурсные работы необходимо направлять в Агентство по печати и средствам массовой информации РБ (ул. Кирова, 45, каб. 420). Срок подачи заявок — до 1 октября 2017 года. Контакты: zamanova.z@bashkortostan.ru, (347) 218-07-73.

Организатор — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Партнерами Фонда в проведении конкурса выступают Союз журналистов России, творческое объединение ЮНПРЕСС и компания Kia Motors RUS. Информационную поддержку оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.