В Башкирии проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны Фото: администрация Туймазинского района



В Башкирии проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне Дня Победы в городах и районных центрах Башкортостана проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. В городе Туймазы традиционная встреча главы администрации района Айдара Суфиянова с ветеранами Великой Отечественной войны состоялась в кафе «Отдых».

В непринужденной дружеской обстановке ветераны района делились воспоминаниями о войне, рассказывали о своих семьях, поднимали актуальные проблемы района в целом и ветеранов в частности. Участников войны волновали общеполитические вопросы, экономическое развитие региона и страны, вопросы благоустройства населенных пунктов района, ремонт дорог и организация досуга людей старшего поколения. Многие из ветеранов до сих пор ведут активный образ жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, продолжают работать в первичных ветеранских организациях.

В Туймазинском районе проживают 105 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, около полутора тысяч тружеников тыла, семь несовершеннолетних узников концлагерей, три жителя блокадного Ленинграда. Особое внимание уделяется социальной защите ветеранов войны и труда. Вопросы обеспечения пожилым людям достойного уровня жизни, доступности и высокого качества социальных услуг, активного долголетия, качественного медицинского обслуживания находятся под постоянным пристальным вниманием администрации района. Ежегодно проводится полная диспансеризация участников войны. За последние шесть лет 614 участников и вдов участников Великой Отечественной войны получили жилищные сертификаты.

Глава администрации муниципалитета отметил, что все затронутые на встрече вопросы будут взяты на контроль. В свою очередь, ветераны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и участию в общественной жизни района, сообщили в администрации муниципалитета.