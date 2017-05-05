Фильм «Из Уфы с любовью» возглавил Топ-12, обогнав в прокате российские и зарубежные фильмы Фото: автор и кадры из фильма







Фильм «Из Уфы с любовью» возглавил Топ-12, обогнав в прокате российские и зарубежные фильмы Фото: автор и кадры из фильма

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Фильм «Из Уфы с любовью» оказался очень успешным в прокате. Так, башкирская романтическая комедия обогнала в уфимском прокате американский блокбастер «Форсаж 8» в два раза. Режиссер фильма Айнур Аскаров сегодня на встрече с журналистами озвучил некоторые цифры.

«По данным ЕАС (Единой автоматизированной системы) мы вошли в Топ-12, возглавив список фильмов, и вышли на 250 процентов. По наработке на сеанс обошли все российские и голливудские фильмы, которые сейчас идут в прокате. Это для нас очень почетно, мне кажется, это успех», — заявил журналистам Айнур Аскаров.

На сегодняшний день «Из Уфы с любовью» собрал в прокате 2 млн 317 тысяч рублей, показы в Уфе и по республике идут полным ходом. Фильм уже увидели в Белебее, Октябрьском, Баймаке, Иглино, Акъяре. По количеству зрителей рекордсменом стал уфимский кинотеатр «Родина», где фильм посмотрели шесть тысяч человек. Сумма собранных средств составила около 1 млн рублей. В кинокомплексе «Ultra Cinema» прокат собрал 2714 зрителей и 462 тысячи рублей. Айнур Аскаров надеется, что к концу года выйдут на сумму в 10 млн.

Спикер сообщил, что в районах республики, куда группа выезжает со своей киноустановкой, очень большой интерес к фильму. Режиссер признался, что в некоторых местах столкнулся со сложностями — например, сеанс поставили на 8.30, но, несмотря на это, зрителей собрать удается. Смотреть приходят разные зрители и, хотя на афише стоит 12+, детей вместе с родителями пускают.

«В основном приходит молодежь. Но есть еще категория зрителей — бабушки, дедушки, которые много лет не ходили в кино, даже забыли, с какой стороны вход в кинотеатр «Родина», и благодаря этому фильму пришли», — сообщила заместитель директора кинотеатра «Родина» Рида Утяшева.

В «Родине» прокат будет продолжен до 17 мая, в день проходит по 4-5 сеансов. В кинокомплексе «Ultra Cinema» будут показывать до 11 мая, уточнил пиар-директор Ростислав Размахнин. В настоящее время ведутся переговоры по федеральному прокату фильма. Однако для этого режиссеру предложили фильм хронометражом 98 минут несколько сократить, убрав линию одного из второстепенных персонажей, и подправить звук. Для развития интереса к фильму заказана сувенирная продукция. Также вскоре во время показов фильма в кинотеатрах будут установлены специальные почтовые ящики, через которые можно будет отправлять открытки с видами Уфы в любую точку мира.

Кроме того, у фильма начинается фестивальная история. Лента «Из Уфы с любовью» будет показана на Чебоксарском международном фестивале 20 мая. Сейчас делаются английские субтитры для других международных фестивалей.

Общий бюджет фильма составил 5,2 млн рублей, из них 4,5 млн — средства гранта Главы республики.