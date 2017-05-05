Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↑

EUR 62.72 ↓

5 мая Пятница

Уфа   °

В Башкирии налоговые инспекторы проведут открытые классы по применению онлайн-касс

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии налоговые инспекторы проведут открытые классы по применению онлайн-касс. Еженедельные занятия организованы совместно с представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей, ТПП, общественных объединений. Предприниматели могут получить подробную информацию о переходе на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, в том числе по вопросам преимущества ККТ; узнать о категориях бизнеса, освобожденных от применения ККТ; о льготах до 1 июля 2018 года; о перечне труднодоступных и удаленных от сетей связи местностей республики; порядок регистрации ККТ в личных кабинетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте ФНС.

Открытые классы проводятся во всех территориальных органах по Башкирии еженедельно, по утвержденному графику, ознакомиться с которым можно по телефону: (374) 226-38-00 или на сайте.

Теги: налоговая инспекция,предприниматели,онлайн-кассы
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть