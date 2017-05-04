Рустэм Хамитов принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации Фото: пресс-служба Президента РФ Рустэм Хамитов принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации Фото: пресс-служба Президента РФ

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

4 мая в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в совместном заседании Государственного совета Российской Федерации и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

На заседании обсуждались вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимой оценки качества услуг в социальной сфере и расселения граждан из аварийного жилья.

Открывая заседание, Президент России Владимир Путин отметил позитивные изменения в таких значимых для жизни граждан сферах, как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. По его словам, реализация майских указов позволила укрепить партнёрство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач. Многие положения этих документов получили развитие в приоритетных проектах Правительства Российской Федерации и других программах и планах.

– Хотел бы отметить и работу руководителей регионов, их управленческих команд, – сказал Владимир Путин. – В субъектах Федерации, где грамотно и ответственно подошли к делу, сконцентрировали ресурсы и усилия на решении проблем граждан, несмотря на все сложности, удалось получить действительно серьёзные, заметные результаты.

Говоря о темах повестки дня, Президент России сообщил, что в целом по стране работает 3 000 МФЦ, которые предоставляют практически весь спектр госуслуг. В прошлом году число обращений превысило 60 млн.

– Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации, – подчеркнул глава государства. – Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Владимир Путин отметил, что в рамках реализации майских указов начато внедрение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. Это реальная возможность для людей влиять на процесс изменений в работе учреждений здравоохранения, образования и культуры.

Еще одним вопросом повестки дня стало переселение граждан из авариного жилья. С 1 января 2014 года по сентябрь 2017 года необходимо расселить 11,15 млн кв. м, на которых проживает 711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 года расселено 8,13 млн кв. м, на которых проживает 520 тысяч человек. Это около 73 процентов от планового показателя.

Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период – продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который доказал свою эффективность.

В Башкортостане функционирует 45 МФЦ на 633 окна и 512 центров обслуживания заявителей на 558 окон, организованных в формате территориально обособленных структурных подразделений. На их базе заявителям доступны 74 вида услуг федеральных органов власти, 98 – республиканских органов власти, 1 140 – органов местного самоуправления, 27 – прочих организаций. Охват населения услугами МФЦ составляет 98,43 процента (плановое значение, установленное майскими указами – не менее 90 процентов).

Для организации независимой оценки качества предоставления услуг в социальной сфере при всех отраслевых министерствах республики созданы Общественные советы, в состав которых вошли представители общественных организаций, средств массовой информации, учёные, эксперты, ветераны, инвалиды.

В Башкортостане реализуется адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с федеральным софинансированием. За время её реализации (2013–2017 годы) расселено 6 034 аварийных жилых помещения площадью 232,1 тысячи кв. м. Из аварийного жилья расселено 16 645 граждан. Для этих целей построено 360 многоквартирных домов площадью 350,28 тысячи кв. м.