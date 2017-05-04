Компания «БашИнКом 1» станет третьим резидентом ТОСЭР «Кумертау»
УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Третий инвестор подал заявку на работу на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау». Как сообщили в администрации города, это компания «БашИнКом 1», учрежденная уфимским научно-внедренческим предприятием «БашИнКом». Компания предлагает создание в 2017-2018 годах современного комплекса по производству микробиологических органоминеральных препаратов, мощностью две тысячи тонн продукции в год. НВП готов вложить в проект 86 млн рублей инвестиций. Предприятие даст городу 98 рабочих мест.
Рабочая группа одобрила проект и направила Минэкономразвития РБ положительное заключение, сообщили в мэрии.
Первым резидентом территории «Кумертау» стало ООО «Элеватор», строящее маслоэкстракционный завод. Вторая заявка одобрена от компании «Ойлтиммаш», планирующей открыть производство высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования.